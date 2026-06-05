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В Астане стартует бесплатный спортивный проект "Начни с себя"

Его главная цель – популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и профилактика вредных привычек среди подростков и молодежи.

Сегодня 2026, 14:27
АВТОР
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Istockphoto Сегодня 2026, 14:27
Сегодня 2026, 14:27
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Фото: Istockphoto

С 6 июня в столице начнет работу ежегодный социально-спортивный проект "Начни с себя". 

Проект реализуется в рамках инициативы "Закон и порядок" при поддержке акимата столицы, Управления физической культуры и спорта Астаны и Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий. Организатором выступает чемпион мира по ММА Василий Тахтай.

Тренировки будут проходить до конца августа на открытом воздухе в Триатлон-парке и Ботаническом саду. Участие в проекте бесплатное и доступно для всех желающих независимо от возраста, уровня подготовки и социального статуса.

Проект проводится уже четвертый год подряд. В прошлом году его участниками стали более пяти тысяч человек. Занятия будут организованы в вечернее время — с 19:00 до 20:00, что позволит жителям города посещать тренировки после работы или учебы.

Расписание тренировок

Триатлон-парк (под мостом "Аркар"):

  • вторник – 19:00–20:00;

  • четверг – 19:00–20:00;

  • суббота – 19:00–20:00.

Ботанический сад:

  • понедельник – 19:00–20:00;

  • среда – 19:00–20:00;

  • пятница – 19:00–20:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 747 340 0728.

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