В Астане стартует бесплатный спортивный проект "Начни с себя"
Его главная цель – популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и профилактика вредных привычек среди подростков и молодежи.
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С 6 июня в столице начнет работу ежегодный социально-спортивный проект "Начни с себя".
Проект реализуется в рамках инициативы "Закон и порядок" при поддержке акимата столицы, Управления физической культуры и спорта Астаны и Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий. Организатором выступает чемпион мира по ММА Василий Тахтай.
Тренировки будут проходить до конца августа на открытом воздухе в Триатлон-парке и Ботаническом саду. Участие в проекте бесплатное и доступно для всех желающих независимо от возраста, уровня подготовки и социального статуса.
Проект проводится уже четвертый год подряд. В прошлом году его участниками стали более пяти тысяч человек. Занятия будут организованы в вечернее время — с 19:00 до 20:00, что позволит жителям города посещать тренировки после работы или учебы.
Расписание тренировок
Триатлон-парк (под мостом "Аркар"):
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вторник – 19:00–20:00;
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четверг – 19:00–20:00;
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суббота – 19:00–20:00.
Ботанический сад:
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понедельник – 19:00–20:00;
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среда – 19:00–20:00;
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пятница – 19:00–20:00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 747 340 0728.
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