В Астане женщина провалилась под землю — тротуарная плитка под её ногами ушла вниз. Инцидент произошёл 26 мая рядом с домом №18 по улице Керей, Жанибек хандар, неподалёку от "Қобыз сарайы", передаёт BAQ.KZ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Astanovka98.

Очевидцы рассказывают, что глубина ямы составила около метра, а на её дне была вода. Пострадавшая, к счастью, серьёзных травм не получила, но случай вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

На место оперативно выехала бригада ГКП "Астана су арнасы". Как сообщили в компании, провал произошёл рядом с канализационным коллектором диаметром 1000 мм, и сейчас ведутся работы по вскрытию и техническому обследованию участка.

"Ситуация находится под полным контролем. Причины произошедшего будут установлены по итогам проведённых работ. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим горожан за понимание", — говорится в официальном заявлении ГКП.

Пользователи соцсетей призывают коммунальные службы проводить профилактический осмотр тротуаров и коллекторов, особенно в районах с интенсивным движением пешеходов.

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