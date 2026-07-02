В Астане устранили последствия возгорания на линии LRT

Движение поездов на линии Astana LRT полностью восстановлено, система работает в штатном режиме.

По данным City Transportation Systems, сегодня в 13:28 между станциями "Сыганак" и "Байтерек" произошло возгорание электрического кабеля.

В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было временно приостановлено.

Специалисты оперативно ликвидировали возгорание и провели полную проверку состояния инфраструктуры. После подтверждения соответствия всех объектов требованиям безопасности движение было полностью возобновлено.

В компании подчеркнули, что на данный момент система работает в штатном режиме.

Пострадавших в результате происшествия нет.