В Астане устранили последствия возгорания на линии LRT
Сегодня 2026, 17:50
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Сегодня 2026, 17:50Сегодня 2026, 17:50
117Фото: BAQ.kz
Движение поездов на линии Astana LRT полностью восстановлено, система работает в штатном режиме.
По данным City Transportation Systems, сегодня в 13:28 между станциями "Сыганак" и "Байтерек" произошло возгорание электрического кабеля.
В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было временно приостановлено.
Специалисты оперативно ликвидировали возгорание и провели полную проверку состояния инфраструктуры. После подтверждения соответствия всех объектов требованиям безопасности движение было полностью возобновлено.
В компании подчеркнули, что на данный момент система работает в штатном режиме.
Пострадавших в результате происшествия нет.
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