В одном из ночных клубов Астаны произошла драка, в результате которой погиб 19-летний молодой человек. Родственники обвиняют полицию в бездействии. На брифинге в правительстве заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал ситуацию, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам замминистра, полицейских на месте инцидента в момент начала драки не было. Они прибыли по вызову, разняли участников и задержали зачинщиков.

"Более подробно, в связи с тем, что эти обвинения появились, мы проведем проверку действий наших сотрудников, посмотрим в том числе и в рамках уголовного дела. Но на первый взгляд наши сотрудники выполнили задачу – своевременно прибыли, нейтрализовали противоправное поведение и задержали участников", – отметил Лепеха.

Он добавил, что окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.

Напомним, в одном из ночных клубов между посетителями произошёл конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал нож и ударил своего оппонента. От полученных ранений 19-летний молодой человек скончался на месте. Подозреваемый и водворён в ИВС ДП Астаны. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие