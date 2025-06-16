С 16 по 18 июня в Астане пройдут мероприятия международного форума "Центральная Азия – Китай", в связи с чем в столице будут действовать временные ограничения движения автотранспорта, передает BAQ.KZ.

Наиболее серьезные затруднения ожидаются на участке дороги от аэропорта до проспекта Мангилик Ел, особенно по улице Кабанбай батыра. Власти рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршруты и выезжать в аэропорт с запасом времени.

Кроме того, возможны изменения в расписании авиарейсов. Пассажирам советуют уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Ранее мы сообщали, что ключевые улицы Астаны перекроют в связи с визитом лидера КНР.