В Астане возможны изменения в расписании авиарейсов
Авиакомпании советуют пассажирам уточнять расписание рейсов.
Сегодня, 12:15
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Сегодня, 12:15Сегодня, 12:15
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С 16 по 18 июня в Астане пройдут мероприятия международного форума "Центральная Азия – Китай", в связи с чем в столице будут действовать временные ограничения движения автотранспорта, передает BAQ.KZ.
Наиболее серьезные затруднения ожидаются на участке дороги от аэропорта до проспекта Мангилик Ел, особенно по улице Кабанбай батыра. Власти рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршруты и выезжать в аэропорт с запасом времени.
Кроме того, возможны изменения в расписании авиарейсов. Пассажирам советуют уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.
Ранее мы сообщали, что ключевые улицы Астаны перекроют в связи с визитом лидера КНР.