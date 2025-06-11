В Астане задержан наркокурьер, который "работал под прикрытием"
На трассе под Астаной поймали наркокурьера с 1,5 кг синтетики
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На трассе Астраханское шоссе в рамках республиканской операции "Қарасора - 2025" сотрудники МВД остановили автомобиль, в котором обнаружили крупную партию синтетического наркотика, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. За рулём находился 27-летний житель столицы, сотрудник одной из торговых компаний. При осмотре машины на заднем сиденье был найден пакет с наркотическим веществом a-PVP весом 1,5 килограмма.
По предварительным данным, задержанный выполнял функции наркокурьера - получал указания от куратора и распространял запрещённые вещества через так называемые "закладки". Сейчас он водворён в изолятор временного содержания, а следствие выясняет каналы поставки и связи подозреваемого.
В МВД подчёркивают, что операция "Қарасора – 2025" направлена на выявление и ликвидацию схем оборота наркотиков, в том числе через интернет и курьерские сети. Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов напомнил: незаконный оборот наркотиков - тяжкое преступление, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.
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