Из-за резкого потепления в Астана временно приостановлена работа катка и ледяных горок на набережной реки Есиль, передает BAQ.KZ со ссылкой на столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.

В ДЧС пояснили, что повышение температуры воздуха привело к уменьшению толщины ледяного покрова на реке. По данным ведомства, в настоящее время толщина льда на руслах Есиля составляет от 22 сантиметров, а в отдельных местах достигает 35–37 сантиметров, в том числе в районе Центрального пляжа.

В связи с этим жителей и гостей города в период новогодних праздников просят воздержаться от выхода на лёд в целях соблюдения мер безопасности. Работа ледяных горок и катка на набережной Есиля приостановлена до стабилизации погодных условий.

В ДЧС отметили, что после достижения нормативной толщины льда, установленной ведомством, ледовые объекты вновь будут открыты для катания. О сроках возобновления работы будет сообщено дополнительно.

Также сообщается, что для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы в Астане круглосуточно посыпаются технической солью. Акимат столицы призывает соблюдать правила безопасности, быть особенно осторожными на дорогах и тротуарах и по возможности воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

