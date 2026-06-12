В Астане завершат театральный сезон новой балетной премьерой

В столице 26-27 июня театр "Астана Балет" представит премьеру балета "Алтын гүл", которой завершится театральный сезон.

В основе постановки – образ золотой пластины III–II веков до н.э. с изображением тюльпана, найденной в курганах Тенлик. Эта археологическая находка стала отправной точкой для художественного осмысления темы культурной памяти и связи времен. Автор либретто – поэт, заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков.

Спектакль обращается к идеям сохранения наследия, национальной идентичности и гармонии человека с природой.

В центре сюжета – история мастера-ювелира, который ищет вдохновение в красоте степного тюльпана. Его путь превращается в размышление о преемственности поколений, внутреннем выборе и ценности культурных корней, которые передаются через время.

Музыкальную основу балета создал заслуженный деятель Казахстана Ренат Гайсин. Постановку осуществила главный балетмейстер театра, заслуженный деятель Казахстана Мукарам Абубахриева.

Визуальный облик спектакля дополняют костюмы художника Айгерим Алтыбасаровой, подчеркивающие сочетание исторических мотивов и современного сценического языка.

Балет объединяет классическую хореографию, неоклассику и современный танец. Премьера пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева.

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