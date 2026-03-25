В Атырау после необычных осадков, которые оставили на поверхностях бело-серые разводы, специалисты начали проверку. Уполномоченные службы уже отобрали пробы дождевой воды, сейчас проводится лабораторный химический анализ, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате области, результаты исследования состава атмосферных осадков будут озвучены дополнительно после завершения экспертизы.

Ранее жители Атырау сообщили о необычном дожде, после которого на одежде, автомобилях и других поверхностях остаются грязные следы. Горожане публиковали в социальных сетях видео и фотографии, на которых видно, что капли дождя оставляют тёмные пятна и разводы.

По словам очевидцев, после прогулки под дождём одежда становится заметно грязной, словно на неё попала пыль или частицы грязи вместе с осадками. Похожие следы жители замечали на стеклах автомобилей и подоконниках.

Причины необычных осадков пока неизвестны. Среди возможных версий ранее называлось попадание в атмосферу пыли или других частиц, однако официальных подтверждений этому пока нет. Теперь точный состав дождевой воды должны установить лабораторные исследования.