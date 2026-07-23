В Аягозском районе области Абай заложили фундамент горно-обогатительного комбината «Айдарлы». Проект называют одним из крупнейших инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли Казахстана, передает primeminister.kz.

В церемонии принял участие первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, который находится в регионе с рабочей поездкой по поручению главы правительства.

Что построят

Строительство ведет ТОО «Aidarly Mining». Проект предусматривает создание открытого рудника, дробильного комплекса, обогатительной фабрики, а также объектов энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Как отметили в правительстве, предприятие должно внести вклад в развитие горно-металлургического комплекса и экономики области.

Нурлыбек Налибаев поручил обеспечить строительство объекта в соответствии с утвержденным графиком и выполнить все инвестиционные обязательства в установленные сроки.

Проверили мост, ТЭЦ и вокзалы

В ходе рабочей поездки первый вице-премьер также посетил лесной питомник резервата «Семей орманы», ознакомился с подготовкой теплоснабжающих объектов Семея к отопительному сезону и проверил строительство нового автомобильного моста через Иртыш.

Кроме того, он осмотрел строительство жилых домов в микрорайоне Карагайлы и реконструкцию железнодорожного вокзала Семея. По информации правительства, модернизация вокзала предусматривает увеличение его площади с 3 тыс. до 4,7 тыс. квадратных метров и строительство нового пешеходного перехода.

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