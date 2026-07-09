В Балхаше суд обязал отца выплачивать алименты совершеннолетней дочери, которая продолжает обучение в университете на очной форме, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в суде Карагандинской области, девушка обратилась с иском после того, как ей исполнилось 18 лет и выплата ранее назначенных алиментов прекратилась. Она пояснила, что является студенткой, самостоятельно обеспечивать себя не может и находится на содержании матери.

Истец просила взыскать с отца 33 МРП ежемесячно до достижения ею 21 года.

Ответчик иск не признал. Он заявил, что содержит еще двоих несовершеннолетних детей, а часть расходов дочери, по его мнению, не была подтверждена документами. Также мужчина указал, что студентка получает государственную стипендию и может проживать в общежитии.

Позиция суда

Изучив материалы дела, суд установил, что девушка действительно обучается в вузе на очной форме и во время учебы несет расходы на проживание, питание, одежду и учебные принадлежности.

Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», родители обязаны содержать детей, обучающихся по очной форме, до достижения ими 21 года, если между сторонами нет соглашения об уплате алиментов.

Учитывая материальное положение обеих сторон, наличие у ответчика других детей и получение истцом стипендии, суд частично удовлетворил иск.

С мужчины взысканы алименты в размере 20 МРП ежемесячно (порядка 86 тысяч тенге) до достижения дочерью 21 года. В остальной части требований суд отказал.

Решение вступило в законную силу.

Другое дело об алиментах в Балхаше