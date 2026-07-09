В Балхаше суд обязал отца платить дочери, несмотря на ее совершеннолетие
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В Балхаше суд обязал отца выплачивать алименты совершеннолетней дочери, которая продолжает обучение в университете на очной форме, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в суде Карагандинской области, девушка обратилась с иском после того, как ей исполнилось 18 лет и выплата ранее назначенных алиментов прекратилась. Она пояснила, что является студенткой, самостоятельно обеспечивать себя не может и находится на содержании матери.
Истец просила взыскать с отца 33 МРП ежемесячно до достижения ею 21 года.
Ответчик иск не признал. Он заявил, что содержит еще двоих несовершеннолетних детей, а часть расходов дочери, по его мнению, не была подтверждена документами. Также мужчина указал, что студентка получает государственную стипендию и может проживать в общежитии.
Позиция суда
Изучив материалы дела, суд установил, что девушка действительно обучается в вузе на очной форме и во время учебы несет расходы на проживание, питание, одежду и учебные принадлежности.
Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», родители обязаны содержать детей, обучающихся по очной форме, до достижения ими 21 года, если между сторонами нет соглашения об уплате алиментов.
Учитывая материальное положение обеих сторон, наличие у ответчика других детей и получение истцом стипендии, суд частично удовлетворил иск.
С мужчины взысканы алименты в размере 20 МРП ежемесячно (порядка 86 тысяч тенге) до достижения дочерью 21 года. В остальной части требований суд отказал.
Решение вступило в законную силу.
Другое дело об алиментах в Балхаше
Напомним, ранее в Балхаше было рассмотрено еще одно необычное дело об алиментах. Тогда уже пенсионер пытался взыскать алименты со своей совершеннолетней дочери, потребовав выплачивать ему 10 МРП ежемесячно на содержание и покупку лекарств. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина получает пенсию в размере 128 229 тенге, владеет двухэтажным домом и автомобилем, а также не представил доказательств того, что действительно нуждается в дополнительной материальной помощи.
При этом дочь сообщила, что одна воспитывает двоих детей, получает зарплату 85 тысяч тенге и не получает алименты на их содержание. Кроме того, суд установил, что пенсионеру оказывает помощь сын.
Учитывая материальное положение сторон и отсутствие доказательств нуждаемости истца, суд пришел к выводу, что оснований для взыскания алиментов нет. Решение вступило в законную силу.
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