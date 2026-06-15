Житель Балхаша подал в суд на дочь из-за алиментов на свое содержание

В Балхаше пенсионер обратился в суд с требованием взыскать с дочери алименты на свое содержание в размере 10 МРП ежемесячно, передает BAQ.kz.

В иске мужчина указал, что нуждается в материальной помощи для проживания и приобретения лекарств, однако дочь, по его словам, финансово его не поддерживает.

Как отметили в суде, согласно статье 145 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.

Однако в ходе рассмотрения дела Балхашский городской суд установил, что истец получает пенсию в размере 128 229 тенге, а также владеет двухэтажным жилым домом и автомобилем Mitsubishi Montero Sport.

Дочь исковые требования не признала. Она пояснила, что самостоятельно воспитывает двоих детей, не получает алименты на их содержание и работает помощником продавца с заработной платой 85 тысяч тенге.

По ее словам, отец не нуждается в дополнительной материальной поддержке, поскольку проживает один в собственном доме, имеет автомобиль и получает пенсионные выплаты. Также она отметила, что из лекарственных препаратов ему назначены только витамины.

Суд пришел к выводу, что пенсионер не относится к категории нуждающихся граждан. Истец не представил доказательств регулярных расходов на лечение, необходимости постоянного ухода или недостаточности имеющихся доходов для удовлетворения жизненных потребностей.

Кроме того, было установлено, что материальную помощь мужчине оказывает его сын.

При вынесении решения суд также учел, что размер пенсии истца превышает минимальную заработную плату, а между сторонами сложились неприязненные отношения, которые, по мнению суда, и стали причиной обращения с иском.

В результате в удовлетворении исковых требований было отказано. Решение вступило в законную силу.