В Бишкеке стартует юбилейный саммит ШОС

В Бишкеке 1 сентября проходит основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Кыргызстана прибыли главы всех десяти государств – членов ШОС.

Заседания проходят в новом конгресс-холле «Ырыс Ордо». Сначала состоится заседание Совета глав государств – членов ШОС, после чего лидеры примут участие во встрече в формате «ШОС плюс».

Председательство Кыргызстана в организации проходит под девизом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».

Ожидается, что участники обсудят широкий круг вопросов – от региональной безопасности и экономического сотрудничества до применения искусственного интеллекта. По итогам саммита планируется принять Бишкекскую декларацию, проект которой ранее согласовали министры иностранных дел стран организации.

Казахстан на саммите представляет Президент Касым-Жомарт Токаев. Накануне он прибыл в Бишкек с рабочим визитом по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Глава государства также принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

ШОС исполняется 25 лет

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее предшественником стала «Шанхайская пятерка», сформированная в 1996 году Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Первоначально сотрудничество было сосредоточено на укреплении доверия в военной сфере и вопросах границ.

После присоединения Узбекистана и создания ШОС повестка расширилась. В нее вошли вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а позднее – экономическое, транспортное, гуманитарное и другие направления сотрудничества.

Сегодня в ШОС входят десять государств: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.