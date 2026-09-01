В Бишкеке стартует юбилейный саммит ШОС
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В Бишкеке 1 сентября проходит основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Кыргызстана прибыли главы всех десяти государств – членов ШОС.
Заседания проходят в новом конгресс-холле «Ырыс Ордо». Сначала состоится заседание Совета глав государств – членов ШОС, после чего лидеры примут участие во встрече в формате «ШОС плюс».
Председательство Кыргызстана в организации проходит под девизом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».
Казахстан на саммите представляет Президент Касым-Жомарт Токаев. Накануне он прибыл в Бишкек с рабочим визитом по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Глава государства также принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.
ШОС исполняется 25 лет
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее предшественником стала «Шанхайская пятерка», сформированная в 1996 году Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Первоначально сотрудничество было сосредоточено на укреплении доверия в военной сфере и вопросах границ.
После присоединения Узбекистана и создания ШОС повестка расширилась. В нее вошли вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а позднее – экономическое, транспортное, гуманитарное и другие направления сотрудничества.
Сегодня в ШОС входят десять государств: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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