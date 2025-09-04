В деле Сарбасова фигурируют бывший вице-министр здравоохранения и экс-замглава Fortebank
Дело экс-вице-министра труда Акмади Сарбасова обрастает новыми фигурантами. Они получали 75 тысяч долларов.
В кулуарах Сената Парламента РК заместитель председателя АФМ Женис Елемесов сообщил, что в деле Сарбасова фигурируют бывший вице-министр здравоохранения Даулет Аргандыков и экс-замглавы Fortebank Руслан Омаров, передаёт BAQ.KZ.
"Также вместе с ним имеется два фигуранта. Бывший вице-министр здравоохранения Аргандыков Даулет и экс-заиместитель председатель акционерного общества Fortebank Омаров Руслан. Они получали 75 тысяч долларов", — сказал заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.
Ранее мы писали, что экс-вице-министра труда Сарбасова взяли под стражу. Известно, что Сарбасов ранее занимал пост вице-министра труда и социальной защиты и возглавлял одно из ключевых подразделений, занимающееся анализом и развитием рынка труда.
Сообщалось, что в Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере.
