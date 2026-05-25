В детской больнице Астаны после пожара возобновили работу
Из больницы эвакуировали 88 детей, пострадавших нет.
Сегодня 2026, 10:53
Фото: МЧС РК.
В Астане Многопрофильная городская детская больница №2 возобновляет работу в штатном режиме после пожара, произошедшего в ночь с 24 на 25 мая, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения столицы, возгорание произошло в подвальном помещении медучреждения.
После происшествия акиматом города, ДЧС, УОЗ и бригадами скорой медицинской помощи было организовано оперативное перераспределение пациентов по стационарам города.
