В детской больнице Астаны после пожара возобновили работу

Из больницы эвакуировали 88 детей, пострадавших нет.

Сегодня 2026, 10:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК. Сегодня 2026, 10:53
Сегодня 2026, 10:53
159
Фото: МЧС РК.
В Астане Многопрофильная городская детская больница №2 возобновляет работу в штатном режиме после пожара, произошедшего в ночь с 24 на 25 мая, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
 
Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения столицы, возгорание произошло в подвальном помещении медучреждения.
 
После происшествия акиматом города, ДЧС, УОЗ и бригадами скорой медицинской помощи было организовано оперативное перераспределение пациентов по стационарам города.

Всего были эвакуированы и распределены 88 детей. Пострадавших нет.

"На сегодняшний день Многопрофильная городская детская больница №2 возобновляет работу в штатном режиме. Все пациенты будут возвращены в стационар", - сообщили в УОЗ Астаны.

В ведомстве также уточнили, что приёмный покой, фильтр и травмпункт работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что в районе Сарайшык по улице Кошкарбаева в здании детской больницы произошло возгорание электрощитовой в подвальном помещении. Пожарные подразделения прибыли на место и приступили к тушению пожара. В целях безопасности персонал и пациенты были эвакуированы и временно размещены в других расположенных поблизости медицинских учреждениях. Был создан штаб пожаротушения и организован пункт обогрева.

Самое читаемое

Наверх