В детской больнице Астаны после пожара возобновили работу

В Астане Многопрофильная городская детская больница №2 возобновляет работу в штатном режиме после пожара, произошедшего в ночь с 24 на 25 мая, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения столицы, возгорание произошло в подвальном помещении медучреждения.

После происшествия акиматом города, ДЧС, УОЗ и бригадами скорой медицинской помощи было организовано оперативное перераспределение пациентов по стационарам города.