В Экибастузе женщина с ребенком пострадала под колесами грузовика

В Экибастузе полиция расследует дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина, державшая на руках ребенка, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции Павлодарской области, инцидент произошел 24 мая.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась вместе с ребенком.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход, возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что 24 мая в городе Экибастуз водитель автомобиля ГАЗ при выполнении маневра задним ходом допустил наезд на пешехода, следовавшего с ребенком. Автомобиль водворен на специализированную стоянку", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

