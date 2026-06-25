В этом году 66 работников сферы информации получат ключи от квартир — Токаев
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По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях.
Глава государства подчеркнул, что в сфере журналистики во все времена трудились мудрые, истинно патриотичные граждане, которые ставили интересы нации превыше всего.
"Они внесли огромный вклад в пробуждение самосознания, укрепление морального духа народа, занимались просветительством, призывая соотечественников к знаниям и науке. Вы достойно продолжаете славный путь, проложенный старшим поколением. Еще раз выражаю вам огромную благодарность. Государство неизменно поддерживает работников медиасферы и уделяет особое внимание улучшению их социальных условий", – сказал Президент.
Президент напомнил, что вручение ключей от квартир журналистам стало доброй традицией накануне профессионального праздника. За последние три года жильем в Астане были обеспечены 200 работников СМИ.
"Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях. В целом, в нынешнем году по всей стране жилье получат 66 работников информационной сферы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов с предстоящими вручениями и поблагодарил их за работу.
Президент поблагодарил работников средств массовой информации за активное участие в построении Справедливого, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана.
Глава государства отметил, что журналисты способствуют укоренению в обществе принципов "Закон и Порядок", "Адал азамат", а также популяризации концепции "Таза Қазақстан".
"Тем самым вы вносите существенную лепту в обновление образа жизни и сознания нашего народа. Уверен, что и в дальнейшем специалисты информационной сферы продолжат с высокой самоотдачей трудиться во благо страны.
Сегодня я подписал Указ о награждении лучших специалистов медиасферы высокими государственными наградами за значительный вклад в развитие журналистики и телевидения Республики Казахстан", – сказал Президент.
Президент отметил, что среди награжденных есть и ветераны отрасли, посвятившие всю свою жизнь информационной сфере. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев особо отметил Зулкию Жуматову – одного из первых профессионалов национального телевидения, знаменитого диктора, которая вела первый эфир на казахском языке. Президент подчеркнул, что ей уже 106 лет, и сообщил о решении наградить ее орденом "Құрмет".
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