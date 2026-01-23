В Фонде социального медицинского страхования произошло кадровое обновление, сообщает BAQ.kz.

Председателем правления ФСМС назначена Гульмира Сабденбек. Нового руководителя коллективу представил руководитель аппарата Министерства финансов РК Эрнар Ержанов, сообщили в пресс-службе Минфина.

Гульмира Сабденбек имеет медицинское образование и степень магистра общественного здравоохранения (MPH). Ранее она занимала руководящие должности в системе здравоохранения, в том числе возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга и была заместителем председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр".

До назначения в ФСМС Сабденбек работала в Администрации президента РК — в должности заместителя заведующего отделом социально-экономической политики. В ее ведении находились вопросы социальной политики, устойчивого развития, а также государственного аудита и финансового контроля.

Первым заместителем председателя правления ФСМС назначен Айдар Мекебеков. Он пришел из Министерства финансов, где ранее курировал направления, связанные с противодействием финансовым нарушениям, в том числе в крупных квазигосударственных структурах.

Ранее межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор по делу о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. Двое медиков признаны виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения.