В Германии казахстанца обвинили в шпионаже

По данным следователей, подозреваемый в основном фотографировал на смартфон различные объекты и передавал изображения своему контактному лицу в российской разведке. Среди них - военные колонны на автомагистралях, служебные автомобили политиков и спецслужб, правительственные здания, а также объекты оборонной промышленности, преимущественно в Берлине.

Правоохранители отмечают, что он, вероятно, фиксировал лишь открыто доступные объекты, однако это не исключает уголовной ответственности за шпионаж.

Также сообщается, что в одном из эпизодов фигурируют военные транспортные средства другой страны НАТО, что может подпадать под дополнительные правовые нормы, связанные со статусом сил альянса.

