В Гонконге задержали 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе
Пожар унес жизни более 140 человек.
Власти Гонконга задержали 13 человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с крупным пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Court, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.
Расследование продолжается, число задержанных может увеличиться.
Пожар произошёл 26 ноября в округе Тайпоу и унес жизни 146 человек, ещё около 100 числятся пропавшими без вести. Комплекс насчитывал почти 2 тысячи квартир, где проживали около 4,8 тысячи человек, в том числе многие пожилые жители.
Следствие установило, что семь из 20 проверенных образцов строительной сетки не соответствовали стандартам огнестойкости. По мнению властей, сочетание этих материалов с легковоспламеняющимся пенополиуретаном могло способствовать быстрому распространению огня.
Ранее сообщалось, что по делу о крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге арестованы восемь человек.
