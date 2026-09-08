В Иране вдвое повысили цену на бензин сверх месячного лимита

В Иране с 8 сентября повысили стоимость бензина для автомобилистов, которые превышают установленную месячную квоту. Как сообщает The Associated Press, это уже второе повышение цены с декабря.

Теперь после использования 110 литров бензина в месяц водителям придется платить 100 тысяч риалов за литр, или около 7 центов. Это вдвое больше прежней цены сверх лимита.

Власти объяснили решение «текущей ситуацией» и заявили, что дополнительные средства от повышения стоимости топлива будут направлены домохозяйствам.

Повышение затронет около 15% потребителей

По данным государственной нефтераспределительной компании, новый тариф коснется примерно 15% потребителей.

В августе потребление бензина в стране достигло рекордных 145 млн литров в сутки, тогда как внутреннее производство составляет около 122 млн литров. Недостающие объемы Иран импортирует.

Рост цен происходит на фоне тяжелой экономической ситуации. По данным иранской статистики, годовая инфляция составляет около 67%, а национальная валюта продолжает дешеветь.

Как отмечает AP, повышение стоимости бензина традиционно является чувствительной темой для Ирана. В 2019 году подобное решение спровоцировало массовые протесты.

После введения новых цен часть заправок временно закрылась для перенастройки оборудования, а на работающих АЗС появились очереди.

Трамп назвал условие для снижения цен на бензин в США