В Иране вдвое повысили цену на бензин сверх месячного лимита
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В Иране с 8 сентября повысили стоимость бензина для автомобилистов, которые превышают установленную месячную квоту. Как сообщает The Associated Press, это уже второе повышение цены с декабря.
Теперь после использования 110 литров бензина в месяц водителям придется платить 100 тысяч риалов за литр, или около 7 центов. Это вдвое больше прежней цены сверх лимита.
Власти объяснили решение «текущей ситуацией» и заявили, что дополнительные средства от повышения стоимости топлива будут направлены домохозяйствам.
Повышение затронет около 15% потребителей
По данным государственной нефтераспределительной компании, новый тариф коснется примерно 15% потребителей.
В августе потребление бензина в стране достигло рекордных 145 млн литров в сутки, тогда как внутреннее производство составляет около 122 млн литров. Недостающие объемы Иран импортирует.
Рост цен происходит на фоне тяжелой экономической ситуации. По данным иранской статистики, годовая инфляция составляет около 67%, а национальная валюта продолжает дешеветь.
Как отмечает AP, повышение стоимости бензина традиционно является чувствительной темой для Ирана. В 2019 году подобное решение спровоцировало массовые протесты.
После введения новых цен часть заправок временно закрылась для перенастройки оборудования, а на работающих АЗС появились очереди.