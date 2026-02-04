В Исламабаде начал работу Казахстанско-Пакистанский бизнес-форум. Мероприятие проходит в рамках государственнего визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Пакистан, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, программа форума включает пленарную сессию с участием руководителей профильных ведомств, национальных компаний, финансовых институтов и крупных частных компаний, проведение встреч в форматах B2B и B2C, а также церемонию обмена папками с подписанными коммерческими документами.

– Всего в бизнес-форуме участвуют 143 представителя с казахстанской стороны, из которых 24 относятся к квазигосударственному сектору и 119 представляют бизнес-сообщество. С пакистанской стороны в мероприятии задействованы 180 компаний. В рамках форума планируется подписание соглашений, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества, включая создание совместных инвестиционных платформ, развитие транспортно-логистических маршрутов с использованием портовой инфраструктуры Пакистана, электронную коммерцию и почтовую логистику, банковское и исламское финансирование, промышленную кооперацию, производство электрических автобусов, сахара, строительных материалов и лакокрасочной продукции, а также взаимодействие в сферах IT, GovTech, стартап-экосистемы, текстильной промышленности, медицины и оборонно-промышленного комплекса, – сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, бизнес-форум направлен на углубление торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера прибыл с государственным визитом в Пакистан. Ранее телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео из Исламабада, на котором видно, как город приготовился к визиту Касым-Жомарта Токаева.