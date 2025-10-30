В Актау врачи рассказали о состоянии людей, получивших травмы в результате взрыва бытового газа в жилом комплексе "Асия", передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, в реанимации находится мужчина 1973 года рождения. Он получил множественные ожоги, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние пациента оценивается как крайне тяжёлое, интенсивная терапия продолжается.

Также в региональной детской многопрофильной больнице сообщили, что 15-летняя девочка, пострадавшая при взрыве, остаётся под наблюдением медиков. Её состояние стабильное.

Напомним, взрыв газа произошёл 28 октября в подвальном помещении жилого комплекса "Асия" в 32В микрорайоне Актау. В результате инцидента пострадали пять человек: трое после оказания медицинской помощи были отпущены домой, двое были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.