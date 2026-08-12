В избирком Алматы поступило 17 обращений перед выборами Курултая

В территориальную избирательную комиссию Алматы поступило 17 обращений от физических и юридических лиц в преддверии выборов депутатов Курултая. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила председатель избирательной комиссии города Алматы Айгуль Калыкова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, обращения касались разъяснения избирательного законодательства, информационно-разъяснительной работы, партийных списков, а также аккредитации общественных объединений для наблюдения за выборами.

«В настоящее время в территориальную избирательную комиссию города Алматы поступило 17 обращений от физических и юридических лиц. По всем обращениям даны разъяснения и ответы в установленные законом сроки», – сообщила Айгуль Калыкова.

Она также напомнила, что сейчас избиратели могут ознакомиться со списками на участках и проверить правильность внесенных данных о себе. При обнаружении ошибок или неточностей граждане вправе обратиться с заявлением для внесения соответствующих изменений.

Кроме того, при необходимости избиратели могут получить открепительное удостоверение на право голосования.

При этом, как уточнила председатель городского избиркома, обращений непосредственно по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Курултая, а также включения или невключения граждан в списки избирателей в комиссию Алматы не поступало.

Напомним, выборы депутатов Курултая Республики Казахстан состоятся 23 августа 2026 года.