Зарубежные инвесторы заинтересованы в развитии туризма в Восточном Казахстане, передает BAQ.kz.

Выступая в Службе центральных коммуникаций аким области отметил, что в последнее время поступает много предложений от инвесторов. В список их интересов также входят агропромышленный комплекс, ВИЭ и промышленность.

"В нашем регионе можно построить 92 малых и средних гидроэлектростанций. Сорок процентов водных ресурсов находится в нашей области. И в этом напралении желающих очень много. С каждым из них мы рассматриваем. Создана соотвуетствующая рабочия группа и штаб по инвестициям. Так же мы открыли деловой совет, который совместно с правоохранительными органами будет сопровождать все предложения и моменты реализации этих инвестиционных проектов", - рассказал глава региона.

