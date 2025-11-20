  • 20 Ноября, 13:33

В какие отрасли экономики ВКО готовы вкладывать деньги зарубежные инвесторы

Об этом рассказал аким региона.

welcome.kz Сегодня, 13:02
98
Фото: welcome.kz

Зарубежные инвесторы заинтересованы в развитии туризма в Восточном Казахстане, передает BAQ.kz.

Выступая в Службе центральных коммуникаций аким области отметил, что в последнее время поступает много предложений от инвесторов. В список их интересов также входят агропромышленный комплекс, ВИЭ и промышленность. 

"В нашем регионе можно построить 92 малых и средних гидроэлектростанций. Сорок процентов водных ресурсов находится в нашей области. И в этом напралении желающих очень много. С каждым из них мы рассматриваем. Создана соотвуетствующая рабочия группа и штаб по инвестициям. Так же мы открыли деловой совет, который совместно с правоохранительными органами будет сопровождать все предложения и моменты реализации этих инвестиционных проектов", - рассказал глава региона.

Ранее Нурымбет Сактаганов рассказал, когда заработают аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае.

