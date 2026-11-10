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В каких городах обновили изношенную энергетическую инфраструктуру

10 Ноября 2026, 10:06
АВТОР
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пресс-служба Правительства 10 Ноября 2026, 10:06
10 Ноября 2026, 10:06
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Фото: пресс-служба Правительства

Министр энергетики Ерлан Аккеженов на заседании Правительства сообщил о том, в каких городах обновили изношенную энергетическую инфраструктуру, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Степногорске обновлен участок тепловой сети протяженностью 9,5 км, который эксплуатировался 53 года. 

В Талдыкоргане реконструировано 3,5 км основной тепловой магистрали, находившейся в эксплуатации 46 лет. В Петропавловске обновлены два участка общей протяженностью 4,3 км. 

В Караганде завершена реконструкция тепловой магистрали диаметром 1020 мм, которая  была изношена на 81%.

«Во всех перечисленных проектах были использованы современные энергоэффективные предизолированные трубы отечественного производства. Это позволило повысить надежность теплоснабжения и создать резерв для подключения новых объектов», — отметил Ерлан Аккенженов.

Также, по его словам, обновлены изношенные электрические сети:

  • в Астане реконструировано 14,4 км распределительных сетей, к которым подключено более 30 тыс. абонентов;
  • в Карагандинской области модернизированы подстанция «Жосалы», износ ранее достигал 92%;
  • в Западно-Казахстанской области реконструированы воздушные линии электропередачи.

«При реконструкции применялись современные износостойкие высокотемпературные провода. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить стабильную передачу электроэнергии», - сказал Ерлан Аккенженов.

Ранее министр сообщил, что износ электростанций снизился до 52%. 

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