Министр энергетики Ерлан Аккеженов на заседании Правительства сообщил о том, в каких городах обновили изношенную энергетическую инфраструктуру, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Степногорске обновлен участок тепловой сети протяженностью 9,5 км, который эксплуатировался 53 года.

В Талдыкоргане реконструировано 3,5 км основной тепловой магистрали, находившейся в эксплуатации 46 лет. В Петропавловске обновлены два участка общей протяженностью 4,3 км.

В Караганде завершена реконструкция тепловой магистрали диаметром 1020 мм, которая была изношена на 81%.

«Во всех перечисленных проектах были использованы современные энергоэффективные предизолированные трубы отечественного производства. Это позволило повысить надежность теплоснабжения и создать резерв для подключения новых объектов», — отметил Ерлан Аккенженов.

Также, по его словам, обновлены изношенные электрические сети:

в Астане реконструировано 14,4 км распределительных сетей, к которым подключено более 30 тыс. абонентов;

в Карагандинской области модернизированы подстанция «Жосалы», износ ранее достигал 92%;

в Западно-Казахстанской области реконструированы воздушные линии электропередачи.

«При реконструкции применялись современные износостойкие высокотемпературные провода. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить стабильную передачу электроэнергии», - сказал Ерлан Аккенженов.

Ранее министр сообщил, что износ электростанций снизился до 52%.