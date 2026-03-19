В Казахстане прорабатывается вопрос внедрения интернета на борту самолетов. Работа ведется совместно с Министерством цифрового развития, а первые подключения ожидаются уже на новых воздушных судах, которые поступят в страну в ближайшее время, передает BAQ.KZ.

Как сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, приоритет отдадут дальнемагистральным лайнерам, включая Boeing 787 Dreamliner.

«В данном направлении работа ведется совместно с Министерством по цифровизации. И вот те воздушные суда, которые планируются у нас в поставке в этом году, это Dreamliner 787, планируется, что они будут уже в первую очередь оснащаться интернетом на борту. Соответствующая работа ведется. Я бы с учетом этого мог предположить, что это конец текущего года или начало следующего. Такие самолеты будут выполнять как международные, так и внутренние рейсы, однако основной упор сделают на дальние перелеты», – сказал Ластаев.

Ожидается, что внедрение интернета повысит комфорт пассажиров и приблизит казахстанские авиаперевозки к международным стандартам.

Напомним, в феврале в Казахстане началась активная реализация стратегической задачи по построению полноценной цифровой страны. Об этом сообщал министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, ссылаясь на Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. По его словам, Глава государства поставил задачу в течение трёх лет создать цифровое государство нового типа, а текущий год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Именно он должен заложить устойчивую основу для выполнения этой стратегии, включая развитие инвестиций, реального сектора экономики и человеческого капитала.