В Караганде мотоциклист насмерть сбил восьмилетнюю девочку

В Карагандинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Трагедия случилась 9 мая на станции Кокпекты, однако известно о ней стало позднее после запроса журналистов в полицию.

Как сообщает e-karaganda.kz, по предварительным данным, 17-летний подросток, управляя мотоциклом марки Эндуро, совершил наезд на восьмилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Сам водитель также получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Кроме того, отдельное производство начато в отношении родителей подростка. По версии следствия, они допустили несовершеннолетнего к управлению транспортным средством без соответствующих прав, что привело к трагическим последствиям.

