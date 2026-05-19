В Караганде мотоциклист насмерть сбил восьмилетнюю девочку
От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
В Карагандинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Трагедия случилась 9 мая на станции Кокпекты, однако известно о ней стало позднее после запроса журналистов в полицию.
Как сообщает e-karaganda.kz, по предварительным данным, 17-летний подросток, управляя мотоциклом марки Эндуро, совершил наезд на восьмилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
Сам водитель также получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Кроме того, отдельное производство начато в отношении родителей подростка. По версии следствия, они допустили несовершеннолетнего к управлению транспортным средством без соответствующих прав, что привело к трагическим последствиям.
