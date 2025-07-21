В Бухар-Жырауском районе состоялась масштабная экологическая акция "Taзa Қазақстан", в ходе которой около ста активных жителей района, включая волонтёров движения "Жасыл ел" и местных жителей, навели порядок на прибрежной зоне озера Семизбугы, передает BAQ.KZ.

"Главная цель таких мероприятий – очистить берега от мусора и воспитать у молодёжи чувство ответственности за родной край", – отметил аким района Ерлан Құсайын. Он напомнил, что в 1930-х годах в районе Семизбугы добывали корунд, важный для оборонной промышленности, что добавляет исторической ценности этому месту.

Местная жительница Елена Салькова, приезжающая сюда с семьёй каждый год, отметила лечебные свойства озера и выразила благодарность молодёжи за инициативу:

Здесь живут наши родственники, и мы купаемся в любую погоду. Очень обидно видеть мусор на берегах, поэтому такие акции важны, чтобы сохранить чистоту.

19-летний Нурасыл Жумажан, впервые участвовавший в акции и боец "Жасыл ел", поделился своими впечатлениями:

– Это не просто уборка – это дружба и единство. Здесь я нашёл новых друзей и понял, насколько важно сохранять природу чистой.

Организатором мероприятия выступил Молодёжный ресурсный центр при поддержке районного акимата. Специалист центра Аян Құдайбергенов рассказал, что акция переросла в челлендж, и теперь планируется охватить другие живописные места района, включая каньон в селе Центральном и берега реки Нуры.

К слову, озеро Семизбугы известно своими целебными свойствами и пользуется большой популярностью среди местных жителей и туристов. Благодаря таким совместным усилиям молодёжи и жителей района, это природное богатство остаётся чистым и привлекательным для отдыха.

Ранее сообщалось, что в области Абай выявили тысячи нарушителей экологических норм.