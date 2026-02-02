2 февраля 2026 года в 15:00 в Карагандинской области введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги "Астана–Караганда–Алматы" с км 248 по км 592 (село Атамекен — город Балхаш) из-за ухудшения погодных условий, передаёт BAQ.KZ.

По прогнозу, дорога будет открыта для движения 3 февраля в 08:00.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, обратившись в Колл-центр 1403.

Ранее сообщалось, что снегопады осложнят движение на трассах в 8 регионах Казахстана, в том числе и в Карагандинской области.