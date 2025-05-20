К маю 2025 года в Казахстане зарегистрировано 5,34 млн легковых автомобилей - на 11,4% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ. Однако почти две трети из них - это машины возрастом старше 10 лет: 3,54 млн авто, что на 8% больше, чем в апреле 2024 года.

Несмотря на рост, доля таких автомобилей в автопарке постепенно снижается: с 70,3% в 2023 году до 66,3% сейчас. Тем не менее старые автомобили продолжают доминировать на дорогах страны.

Среди них - 1,27 млн машин в возрасте от 10 до 20 лет и 2,27 млн - старше 20 лет. Лидерами по числу "возрастных" автомобилей остаются Алматинская область (449,6 тыс.), Алматы (355,2 тыс.), Карагандинская, Жамбылская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

Наибольшая доля старых авто зафиксирована в Жамбылской области - 83% от общего автопарка. В Жетысу и Алматинской областях - 79,3% и 78,4% соответственно. В Астане же ситуация обратная: здесь машины старше 10 лет составляют всего 42% автопарка - это самый низкий показатель по стране.

Отдельное внимание привлекли автомобили, до сих пор числящиеся с номерами Южно-Казахстанской области - среди них 86% старше 10 лет. В Шымкенте таких машин - 56,5%, в Туркестанской области - 70,8%.

Наибольшее количество автомобилей от 10 до 20 лет зарегистрировано в Алматы - 159,2 тыс. А лидером по числу машин старше 20 лет стала Алматинская область с внушительными 333,3 тыс. экземпляров.

Данные показывают: автопарк страны хоть и растёт, но в значительной степени продолжает "стареть", особенно в южных и восточных регионах.

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