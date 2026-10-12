В Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Документ вступил в силу 12 октября – со дня его опубликования.

Теперь Центральная избирательная комиссия должна назначить и организовать внеочередные выборы депутатов маслихатов по всей стране.

Правительству, а также акимам Астаны, Алматы, Шымкента и областей поручено обеспечить подготовку выборов – в том числе их финансирование и материально-техническую часть.

Дата голосования в опубликованном указе не указана.

Ранее 12 октября Токаев провел консультации с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Курултая Айбеком Дадебаем по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов. Тогда в Акорде сообщали, что решение будет принято с учетом высказанных предложений и требований Конституции.