В Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Документ вступил в силу 12 октября – со дня его опубликования.
Теперь Центральная избирательная комиссия должна назначить и организовать внеочередные выборы депутатов маслихатов по всей стране.
Правительству, а также акимам Астаны, Алматы, Шымкента и областей поручено обеспечить подготовку выборов – в том числе их финансирование и материально-техническую часть.
Дата голосования в опубликованном указе не указана.
Ранее 12 октября Токаев провел консультации с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Курултая Айбеком Дадебаем по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов. Тогда в Акорде сообщали, что решение будет принято с учетом высказанных предложений и требований Конституции.
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