Министерство труда и социальной защиты населения раскрыло данные о зарегистрированной безработице, социальных выплатах по случаю потери работы и работе карьерных центров по состоянию на 1 апреля 2026 года. Большая часть цифр публикуется впервые, так как квартальные релизы Бюро нацстатистики дают только агрегированные показатели по методологии Международной организации труда, а пресс-релизы самого Минтруда, лишь общие суммы по выплатам. В ответе на запрос BAQ.kz в министерстве привели очень показательные данные. О чем говорят цифры, разбираемся в нашем традиционном обзоре.

Минимальная назначенная выплата – 3 тенге, максимальная – больше миллиона

По состоянию на 1 апреля 2026 года получателями социальной выплаты по случаю потери работы являются 90 730 человек. Средний размер выплаты – 106 192,97 тенге, медианный – 88 208 тенге. Разница между средним и медианным значением составляет около 20%, типичная скошенность распределения вправо за счёт высокооплачиваемых получателей.

Однако крайние значения шокируют. Максимальный размер в 1 079 968 тенге в месяц (около 2 260 долларов США). Минимальный – 3 тенге (примерно 0,006 доллара). Минимум формально соответствует логике расчёта: выплата = среднемесячный доход за 24 месяца × 0,45 × коэффициент стажа. Если за два года у участника системы было лишь несколько мелких отчислений, итоговая сумма может оказаться символической несмотря на то, что формально человек считается участником системы обязательного социального страхования и имеет право на выплату.

В Минтруда отдельно подчёркивают, что коэффициент замещения дохода по выплате в 1 квартале 2026 года составил 46,3%, то есть выше минимального стандарта 45%, установленного 102-й конвенцией МОТ «О минимальных нормах социального обеспечения». Это формально верно для среднего получателя, но факт существования выплаты в 3 тенге показывает, что соответствие международному стандарту достигается за счёт усреднения.

Сохранение рабочих мест после трудоустройства не отслеживается

На прямой вопрос о том, сколько граждан, снятых с учёта в карьерных центрах в 2025 году с формулировкой «трудоустроен», сохранили рабочее место спустя 6 и 12 месяцев, в министерстве ответили буквально одной фразой: «Мониторинг сохранения рабочих мест после трудоустройства не проводится».

Это означает, что у ведомства скорее всего отсутствует методика оценки устойчивости результатов своей же политики занятости. Все официальные показатели «трудоустроенных через карьерные центры» фиксируют момент снятия с учёта, но не результат через полгода или год. Если человек был зарегистрирован как трудоустроенный и через месяц снова потерял работу, статистика этого не увидит, пока он вновь не встанет на учет.

Электронная биржа труда закрывает менее одной из пяти вакансий

За первый квартал 2026 года на портале Enbek.kz было опубликовано более 260 тысяч вакансий. Из них по факту трудоустройства закрыто чуть более 46 тысяч или 17,6%. Оставшиеся 82% вакансий либо ушли в архив по истечении 30-дневного срока активности, либо были закрыты работодателями по другим причинам.

Enbek.kz позиционируется как единая цифровая платформа занятости, интегрированная с базой карьерных центров и обязательная для подачи вакансий рядом категорий работодателей. Конверсия 17,6% означает, что для большинства размещений портал выполняет функцию реестра, а не функционирующего рынка труда.

Между ГФСС и БНС, разрыв в два миллиона человек

В 2025 году соцотчисления в Государственный фонд социального страхования уплачивались примерно за 7 миллионов человек. По данным Бюро национальной статистики, общая численность занятого населения за тот же период составила 9 миллионов.

В Минтруда объясняют разрыв тем, что в категорию занятых по методологии БНС попадают студенты, военнослужащие срочной службы, лица в отпуске по уходу за ребёнком и получатели отдельных пособий, то есть категории, за которых страховые отчисления не уплачиваются. Формально объяснение корректно, но численно эти категории не покрывают разрыв полностью. По данным самого БНС, общая численность студентов казахстанских вузов на начало 2024–2025 учебного года составила 624,5 тыс. человек. Получателей соцвыплаты по уходу за ребёнком до полутора лет около 277 тыс. (по данным ГФСС за 2024 год). Срочников и студентов колледжей вместе ещё несколько сотен тысяч.

Даже при максимально широкой оценке этих групп остаётся значительная часть занятого населения или сотни тысяч человек, которая формально числится занятой, но фактически не участвует в системе обязательного социального страхования. В случае потери дохода эта группа не будет иметь права на социальную выплату по случаю потери работы, поскольку обязательное условие назначения – наличие соцотчислений минимум за 6 месяцев.

Прогнозы по безработице

На 1 апреля 2026 года в карьерных центрах зарегистрированы 329 305 безработных в общем это около 3,5% от рабочей силы. При этом в министерстве прогнозируют уровень безработицы по методологии МОТ на 2026–2027 годы на уровне 4,7%, что в абсолютном выражении составляет порядка 440 тысяч человек.

Разница в 110 тысяч, это казахстанцы, которых обследование рабочей силы фиксирует как безработных, но которые не приходят регистрироваться в карьерные центры. Возможные причины: низкий ожидаемый размер выплаты, недостаток стажа отчислений для её назначения или невостребованность доступных в системе вакансий.

Ведомство также сообщило, что условия назначения, размер и порядок расчёта выплаты по случаю потери работы за последние два года не пересматривались, и изменений на 2026–2027 годы в планах нету.

Выплата по безработице у каждого четвёртого прекращается досрочно

Максимальный срок получения выплаты по закону – 6 месяцев (для участников системы со стажем 5 лет и более). По данным Минтруда, в 2025 году получателями выплаты были 355 152 человека. Средняя фактическая продолжительность получения – 3,93 месяца. Досрочно выплата была прекращена в 95 256 случаях – это 26,8% всех получателей.

Структура причин досрочного прекращения раскрывает важный методологический нюанс.

- 74 713 случаев (78,4%) – снятие получателя с учёта в качестве безработного в карьерном центре по различным основаниям;

- 13 089 (13,7%) – обнаружение активного трудового договора в Единой системе учёта трудовых договоров;

- 5 257 (5,5%) – выявление перечисления пенсионных взносов;

- 1 023 (1,1%) – активная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;

- остальное – смерть, выезд, заявление получателя.

Документально подтверждённое возвращение к занятости (через ЕСУТД, регистрацию ИП или появление пенсионных взносов) можно зафиксировать только у 19 369 человек – около 20% всех досрочных прекращений. Куда делись остальные 78%, снятые с учёта по причинам, не связанным с подтверждённой занятостью, система не показывает. Это, кстати, и согласуется с признанием ведомства об отсутствии мониторинга занятости после снятия с учёта.

В трёх городах республиканского значения большинство безработных – женщины

В среднем по стране женщины составляют 55% зарегистрированных безработных (181 190 из 329 305). Но в городах республиканского значения разрыв заметно резче:

- Астана: 62,1% женщин среди безработных;

- Алматы: 61,7%;

- Шымкент: 60,3%.

В нефтегазовых регионах, наоборот, доля женщин ниже общенационального уровня: Атырауская область 49,9%, Западно-Казахстанская 48,3%, Восточно-Казахстанская 48,5%.

Картина отражает структуру занятости: «мужской» характер добывающих секторов западных регионов и более жёсткую конкуренцию для женщин в офисных и сервисных профессиях крупных городов.

В Астане каждый второй безработный имеет высшее образование

В целом по стране доля выпускников вузов среди безработных – 24,2%. В Астане этот показатель составляет 53,5%, в Алматы – 43,0%, в Шымкенте – 28,8%. То есть в столице более половины зарегистрированных безработных имеют высшее образование.

Это не означает, что диплом снижает шансы на трудоустройство, структура может объясняться концентрацией обладателей высшего образования в столичной рабочей силе. Но факт остаётся: в Астане высшее образование не страхует от попадания в карьерный центр, и доля «образованных безработных» там вдвое выше среднестрановой.

Региональные различия в продолжительности нахождения на учёте

Согласно данным Минтруда, медианная продолжительность нахождения на учёте безработных, снятых с регистрации в первом квартале 2026 года, варьируется по регионам в диапазоне от 49 дней (Шымкент и Туркестанская область) до 137 дней (Алматы). Также высокие значения у Костанайской области (134 дня), Восточно-Казахстанской (132) и Павлодарской (127).

Самые низкие медианы в южных регионах (Шымкент, Туркестанская, Кызылординская - 68 дней, Жамбылская - 71). Это может говорить либо о более активной ротации и высокой текучести занятости, либо о более ранних снятиях с учёта по формальным основаниям.

Также в министерстве указали общенациональную медиану в 1 911 дней, однако эта цифра, по всей видимости, представляет собой арифметическую сумму региональных медиан, а не корректно посчитанный национальный показатель. Простое среднее по 20 регионам составляет 96 дней, медиана региональных медиан - 101 день; реальный общенациональный показатель должен находиться примерно в этом диапазоне.