Рост заработной платы в Казахстане отражает позитивные тенденции в национальной экономике и повышение уровня жизни граждан, считает заместитель директора Центра экспертизы Института экономических исследований Айдана Байканова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, динамика доходов населения свидетельствует о повышении деловой активности и росте производительности труда.

"Рост заработной платы в Казахстане, отражённый в публикации Ranking.kz, свидетельствует о положительной динамике национальной экономики и постепенной повышении уровня жизни населения. За последние пять лет среднемесячная номинальная зарплата увеличилась более чем вдвое, а только за последний год её прирост составил 11,3%, что говорит не только о росте доходов граждан, но и о повышении деловой активности, производительности труда и востребованности квалифицированных кадров в таких секторах, как обрабатывающая промышленность, строительство, ИКТ и логистика", — отметила Байканова.

Эксперт подчеркнула, что рост доходов сопровождается улучшением ключевых макроэкономических показателей.

"Параллельно с ростом доходов населения наблюдается улучшение макроэкономических показателей: ВВП увеличился на 5% в 2024 году, инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли на 13,7%, а уровень безработицы во втором квартале 2025 года составил 4,6%. Одновременно расширение доходов стимулирует внутренний спрос, развитие торговли, услуг, строительства и других отраслей экономики", — добавила она.

По словам Байкановой, в Казахстане наблюдается активизация рынка труда и рост числа вакансий, особенно для квалифицированных специалистов.

"Вместе с тем, на сегодняшний день рынок труда предлагает достаточно вакансий, особенно для квалифицированных специалистов и работников с профессиональными навыками, что создаёт реальные возможности для трудоустройства. Согласно прогнозам АО “Центр развития трудовых ресурсов” на 2025–2035 годы, совокупный спрос на наёмных работников составит 2 977 тыс. человек. Наибольшая потребность ожидается в промышленности (27 %), здравоохранении (12 %) и строительстве (11 %), что создаёт устойчивые условия для практического развития экономики и укрепления её кадрового потенциала", — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что зарплаты в Казахстане бьют рекорды - средний доход превысил 448 тысяч тенге.