В Казахстане изменили систему оценки студентов: как теперь рассчитывают GPA

В 40 университетах Казахстана внедрили новую систему оценки студентов – интегральный GPA. Теперь при оценивании учитывают не только успеваемость, но и участие в научных исследованиях и общественной жизни. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

Согласно презентации министра, новая система оценки состоит из трёх основных показателей:

50% – академическая успеваемость;

35% – исследовательские навыки;

15% – социальные навыки и общественная активность.

Как рассчитывают новый GPA

Для расчёта интегрального GPA используется следующая формула:

IGPA = 0,5 × GPA + 0,35 × iROS + 0,15 × SSCI.

Новая система внедрена в 40 университетах в соответствии с приказом министра науки и высшего образования от 3 марта 2026 года №107.

Как в вузах укрепляют академическую честность

На брифинге также рассказали о мерах по укреплению академической честности и внедрению принципа «Закон и порядок» в систему образования.

По данным министерства, сейчас 40 университетов входят в Лигу академической честности.

В рамках этой работы в 109 вузах провели 2 600 мероприятий, которыми охватили 650 тысяч человек.

Кроме того, в образовательные программы по подготовке педагогов включили дисциплину «Ценности Адал азамат».

В университетах также проводятся антикоррупционные акции «Саналы ұрпақ» и «Таза сессия», ведётся подготовка комплаенс-офицеров – специалистов, отвечающих за соблюдение антикоррупционных требований.

Ранее стало известно, что число иностранных студентов в Казахстане достигло исторического рекорда.