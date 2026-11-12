В Казахстане изменили систему оценки студентов: как теперь рассчитывают GPA
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В 40 университетах Казахстана внедрили новую систему оценки студентов – интегральный GPA. Теперь при оценивании учитывают не только успеваемость, но и участие в научных исследованиях и общественной жизни. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.
Согласно презентации министра, новая система оценки состоит из трёх основных показателей:
50% – академическая успеваемость;
35% – исследовательские навыки;
15% – социальные навыки и общественная активность.
Как рассчитывают новый GPA
Для расчёта интегрального GPA используется следующая формула:
IGPA = 0,5 × GPA + 0,35 × iROS + 0,15 × SSCI.
Новая система внедрена в 40 университетах в соответствии с приказом министра науки и высшего образования от 3 марта 2026 года №107.
Как в вузах укрепляют академическую честность
На брифинге также рассказали о мерах по укреплению академической честности и внедрению принципа «Закон и порядок» в систему образования.
По данным министерства, сейчас 40 университетов входят в Лигу академической честности.
В рамках этой работы в 109 вузах провели 2 600 мероприятий, которыми охватили 650 тысяч человек.
Кроме того, в образовательные программы по подготовке педагогов включили дисциплину «Ценности Адал азамат».
В университетах также проводятся антикоррупционные акции «Саналы ұрпақ» и «Таза сессия», ведётся подготовка комплаенс-офицеров – специалистов, отвечающих за соблюдение антикоррупционных требований.
Ранее стало известно, что число иностранных студентов в Казахстане достигло исторического рекорда.
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