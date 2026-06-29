В Казахстане изменят правила государственного финансирования частных школ

В Казахстане продолжается реформа системы государственного финансирования частных школ. Министерства просвещения и финансов внедряют новые механизмы, которые должны сделать распределение бюджетных средств более прозрачным, адресным и эффективным. Об изменениях на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказали вице-министр просвещения Жайык Шарабасов и вице-министр финансов Даурен Темирбеков, передает BAQ.kz.

Что изменится

По словам Жайыка Шарабасова, дальнейшее развитие системы государственного образовательного заказа требует современных механизмов контроля и финансирования.

С 1 января 2026 года в стране действует мораторий на размещение государственного образовательного заказа и принятие новых обязательств по финансированию расходов на амортизацию зданий для вновь открываемых частных школ.

"Это позволит стабилизировать объемы бюджетного финансирования и сдержать их дальнейший неконтролируемый рост. При этом государство продолжает выполнять обязательства перед действующими школами: с начала года в рамках пилота 749 частным школам уже выплачено более 100 миллиардов тенге", – сообщил Жайык Шарабасов.

Кроме того, государственный образовательный заказ планируется предоставлять только тем частным школам, которые помогают закрывать реальную потребность регионов в ученических местах.

Какие требования введут для частных школ

Одновременно усиливается контроль за деятельностью частных образовательных организаций.

Органы прокуратуры совместно с государственными органами проводят постлицензионные проверки школ на соответствие установленным требованиям.

С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма: если учебное здание не соответствует своему целевому назначению для образовательной деятельности, такая школа не сможет претендовать на получение государственного образовательного заказа.

Как работает новая цифровая система

Для повышения прозрачности финансирования государство полностью меняет механизм распределения бюджетных средств.

Как сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, на базе единого портала Bilimge уже запущен специальный механизм реализации пилотного проекта.

"Основная цель портала – перевести все административные процессы в цифровую среду, обеспечить автоматизированный контроль и гарантировать целевое использование бюджетных средств", – отметил Даурен Темирбеков.

Новая система позволяет автоматизировать проверку данных, минимизировать ручные операции и исключить необоснованные выплаты.

Сколько бюджетных средств удалось сэкономить

Одним из ключевых инструментов реформы стал сервис OrtaBilim, который заработал осенью 2025 года.

Через него частные школы были переведены на платформу e-Qazyna, а сведения об образовательных организациях интегрированы с государственными информационными системами.

По словам Даурена Темирбекова, цифровизация уже позволила добиться значительной экономии бюджетных средств.

"По итогам 2025 года через сервис были цифровизированы и профинансированы 785 организаций образования в рамках государственного образовательного заказа на общую сумму 76 млрд тенге. При первоначально запланированном объеме финансирования в 84 млрд тенге экономия бюджетных средств составила 8 млрд тенге. В январе–мае 2026 года оператор оплатил акты 749 объектов образования на сумму 100,7 млрд тенге, при этом экономия бюджетных средств составила 59,3 млрд тенге", – сообщил вице-министр.

По мнению разработчиков реформы, дальнейшая цифровизация позволит повысить прозрачность использования государственных средств, усилить контроль за финансированием образовательных организаций и направлять бюджетные ресурсы туда, где они действительно необходимы.

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