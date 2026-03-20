В Казахстане выявили 163 частные школы, здания которых не соответствуют требованиям для образовательной деятельности. Об этом сообщил вице-министр просвещения Жайык Шарабасов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, как будет решаться вопрос с такими школами. По словам вице-министра, для них введена так называемая отсроченная норма.

"На сегодняшний день таких школ - 163. Их здания не соответствуют требованиям для образовательной деятельности. В этой связи мы приняли отсроченную норму. С 1 января 2027 года в школах, расположенных в зданиях, не соответствующих требованиям, не будет размещаться государственный образовательный заказ", - заявил Жайык Шарабасов.

Ранее власти уже заявляли о пересмотре подходов к финансированию школ в частном секторе.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ввести мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах и прекратить финансирование дорогостоящих элитных учебных заведений.

По его словам, государственная поддержка должна направляться только в те школы, которые закрывают дефицит ученических мест в регионах.

"Главой государства перед Правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы, а также сформулировать чёткие критерии финансирования. Министерству просвещения совместно с акиматами регионов поручаю ввести мораторий на размещение государственного заказа во вновь открываемых частных школах. Следует обеспечить государственное финансирование только тех частных школ, которые покрывают острую потребность регионов в ученических местах. Финансирование дорогостоящих элитных школ прекратить. Министерству просвещения в течение одного месяца провести постлицензионный контроль частных учебных заведений на соответствие новым стандартам. По результатам представить информацию", - сказал Бектенов.

Вопрос финансирования частных школ также поднимала министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова в январе этого года. Она говорила, что частные школы будут открываться только в регионах, где существует реальная потребность. Лицензии будут выдаваться исключительно в случаях, когда необходимо заменить трехсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ.

Одновременно в рамках законодательства будут усилены требования к учредителям частных школ. Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся.

Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения о назначении будут приниматься с учетом согласования с отраслевым министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей.