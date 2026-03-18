Новая Конституция закрепила неизменность ключевых принципов Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства и задала новый вектор развития социальной политики. Об этом на заседании Правительства заявила заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева, передает BAQ.kz.

По ее словам, подход к социальной политике становится более комплексным.

«Если ранее основной упор делался на систему социальных гарантий, то новая Конституция закрепляет более широкий подход. В качестве ключевых факторов роста благосостояния граждан определены развитие человеческого капитала, образование, наука и инновации», - отметила Балаева.

Она подчеркнула, что в этой связи продолжится совершенствование Социального кодекса, а особое внимание будет уделено занятости населения.

«Особое внимание будет уделено развитию занятости, созданию качественных рабочих мест и расширению возможностей для профессионального обучения и повышения квалификации. Также с учетом развития цифровой экономики трудовое законодательство будет адаптировано к новым форматам занятости, включая дистанционную и платформенную работу», - заявила вице-премьер.

Отдельный блок реформ касается системы здравоохранения и доступности медицинской помощи.

«Финансирование бесплатной медицинской помощи будет осуществляться не только за счет государственного бюджета, но и с привлечением благотворительных фондов, международных организаций и крупного бизнеса. Усилится роль системы обязательного социального медицинского страхования», - сообщила она.

По словам Балаевой, внедрение единого базового медицинского пакета позволит расширить доступ граждан к медицинским услугам.

«Поэтапное внедрение единого базового медицинского пакета обеспечит доступ граждан к большинству плановых и сложных медицинских услуг. В целом реализация новой Конституции направлена на формирование современной социальной модели государства, где главным приоритетом является человек», - подчеркнула министр.

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новую Конституцию Республики Казахстан и Указ о мерах по ее реализации. Документ был принят по итогам всенародного референдума.

Новая редакция Основного закона предусматривает масштабные изменения - обновлено около 84% текста. Среди ключевых новелл - введение должности вице-президента, переход к однопалатному парламенту (Курултаю) и создание Народного совета Казахстана.

Также пересмотрены требования к кандидатам в президенты и закреплены новые нормы, касающиеся прав и свобод граждан, защиты персональных данных, а также развития социальной и экономической политики страны.