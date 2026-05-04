В Казахстане могут изменить порядок расчёта стоимости обязательного автострахования, сообщает BAQ.KZ.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложило внести изменения в правила расчёта страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Проект постановления опубликован для обсуждения на портале "Открытые НПА".

Какие изменения предлагаются

Если предложения будут приняты, стоимость страхового полиса может различаться даже у водителей одной категории. Скидки для аккуратных водителей сократятся, а страховым компаниям впервые разрешат устанавливать индивидуальную цену для каждого клиента.

Основные изменения коснутся системы «бонус-малус». Это шкала из 15 классов, где дисциплинированные водители получают скидки, а нарушители и участники ДТП, наоборот, платят больше.

Скидки для аккуратных водителей уменьшатся

Ключевое нововведение касается водителей с длительным безаварийным стажем. Если ранее 13-й класс предусматривал скидку 50% (коэффициент 0,50), то по новым правилам этот показатель увеличится до 0,70.

Таким образом, даже самые аккуратные водители будут получать меньшую скидку, чем раньше.

Что изменится для "рискованных" водителей

Категории М1 и М2, в которые входят водители с частыми ДТП, могут быть отменены. По данным регулятора, их доля крайне мала - около 0,001%.

В результате для части таких водителей стоимость страхования может даже снизиться.

Однако за серьёзные нарушения, включая ДТП с человеческими жертвами, предусмотрено ужесточение: к базовому тарифу добавят надбавку в 20%, и итоговый коэффициент может достигать 2,94.

Страховым компаниям дадут больше свободы

Одним из ключевых изменений станет расширение возможностей страховых компаний.

Впервые в истории обязательного автострахования в Казахстане им могут разрешить изменять стоимость полиса в пределах ±10% по собственным расчётам.

Это означает, что цена будет зависеть не только от фиксированной шкалы, но и от внутренней оценки рисков. Даже водители с низким риском могут столкнуться с повышением стоимости, либо, наоборот, получить дополнительную скидку.

Что остается без изменений

Региональные коэффициенты (для Астаны, Алматы и других регионов) сохранятся. Они будут пересматриваться ежегодно на основе показателей страховых выплат и собранных премий.

В целом система автострахования станет более гибкой и ориентированной на индивидуальный подход. Однако для многих водителей стоимость полиса может вырасти.

Окончательное решение будет принято по итогам общественного обсуждения проекта.

Ранее депутаты фракции партии "AMANAT" обратились в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с предложением пересмотреть правила оценки ущерба по обязательному автострахованию (ОСАГО). В депутатском запросе Нурсултана Байтилесова отмечается, что сейчас размер ущерба после ДТП обычно определяет сама страховая компания или оценщик, которого она привлекает. При этом именно страховщик и должен выплачивать компенсацию. Речь идет о системе ОСАГО, которая является обязательной для всех автовладельцев Казахстана.