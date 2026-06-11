В Казахстане могут ввести дополнительный выходной в связи с новым праздником
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
У казахстанцев может появиться еще один праздничный день в марте, передает BAQ.KZ. Об этом на брифинге в Правительстве заявила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай.
Журналисты поинтересовались, планируется ли закрепить новый День Конституции в качестве национального праздника и предоставить казахстанцам два выходных дня подряд.
По словам вице-министра, Министерство труда может рассмотреть данную инициативу.
"После принятия соответствующих изменений празднование Дня Конституции было перенесено с 30 августа на 15 марта. Поэтому этот день, безусловно, будет праздничным и официальным выходным днем", – сказала Виктория Шегай.
Отвечая на вопрос о возможности предоставления двух выходных дней в связи с Днем Конституции, вице-министр отметила, что этот вопрос может быть рассмотрен дополнительно.
"Я думаю, что данный вопрос будет рассматриваться на уровне Правительства. Сейчас мы не готовы дать на него конкретный ответ", – добавила она.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Туркестанской области 21 марта сообщал, что отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта.
"Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу.
Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума", – сказал он.
Самое читаемое
- Масштабная ярмарка отечественных продуктов развернется в Астане
- Опасную электробытовую технику сняли с продажи в Семее
- Асаубаева заявила о сокращении зарплаты и попросила помощи у Токаева
- В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки
- Теплосети Петропавловска с износом 70% забрало государство: что будет с тарифами?