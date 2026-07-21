В Казахстане начнут выпускать кузова автомобилей из отечественной стали

В Казахстане планируют создать полный цикл производства кузовных деталей для легковых автомобилей с использованием отечественной стали. Проект реализуют в рамках сотрудничества Qarmet, Allur и Kia Kazakhstan, передает BAQ.KZ.

О запуске проекта на заседании Правительства сообщил председатель совета директоров Allur Андрей Лаврентьев. По его словам, в стране будет создана единая производственная цепочка – от выпуска автомобильной стали до изготовления кузовных деталей.

Согласно планам:

в 2028 году Qarmet начнет выпуск автомобильного листа, соответствующего требованиям автопроизводителей;

Qarmet начнет выпуск автомобильного листа, соответствующего требованиям автопроизводителей; в 2029 году стартует серийное производство кузовных деталей;

стартует серийное производство кузовных деталей; мощность предприятия составит не менее 100 тысяч кузовов в год ;

; доля казахстанской стали в них превысит 75%.

Что сказал Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов назвал проект стратегически важным и подчеркнул, что Казахстану необходимо углублять локализацию производства и создавать собственные автомобильные бренды.

По его словам, выпуск автомобильной стали позволит оставить больше добавленной стоимости внутри страны и укрепит позиции отечественного автопрома.

Правительство, отметил Бектенов, намерено оказывать проекту всестороннюю поддержку.

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