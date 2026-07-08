В Казахстане действует 317 контрактов на недропользование в сфере углеводородов, причем почти три четверти из них сосредоточены в трех нефтедобывающих регионах страны. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Атырауской области действует 89 контрактов, в Мангистауской – 72, в Актюбинской – 66. В совокупности это составляет 72% от общего количества действующих контрактов. Еще 41 контракт реализуется в Кызылординской области, а пять – в казахстанском секторе Каспийского моря.

Из общего числа контрактов 179 заключены на добычу углеводородов, 135 – на разведку и добычу, еще три предусматривают только геологоразведочные работы.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 1 января 2025 года государственные запасы нефти в Казахстане составляли 4,2 млрд тонн, свободного газа – 1,7 трлн кубометров, растворенного газа – 2 трлн кубометров.

За период с 2020 по 2025 год в нефтегазовую отрасль было инвестировано 41,3 трлн тенге. В 2026 году планируется привлечь еще 350 млрд тенге, которые направят на геологоразведку, модернизацию производственной инфраструктуры и внедрение новых технологий.

Сколько человек работает в отрасли

Ерлан Акбаров также сообщил, что сегодня в сфере разведки и добычи углеводородов занято около 65 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата в нефтегазовой отрасли составляет около 1,2 млн тенге, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых в стране.

По итогам 2025 года на подготовку кадров было направлено 18,7 млрд тенге, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 10,1 млрд тенге, еще 45,5 млрд тенге выделено на социально-экономическое развитие регионов.

Читай также:

Газификация, новые ГПЗ и цифровой учет: какие поручения дал Бектенов по развитию газовой отрасли