Указом Главы государства Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена Министром просвещения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Ранее занимавший пост министра просвещения Гани Бейсембаев освобожден от должности.

Жулдыз Сулейменова ранее была депутатом мажилиса.

Трудовой стаж:

Председатель студенческого самоуправления Казахского Национального Университета им. аль-Фараби (2000-2004)

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Председатель комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики (2004-2006)

Консультант по делам молодежи Актюбинской области филиала РНП "Отан", Заместитель Председателя Республиканского Совета Молодежного крыла "Жас Отан" Народно-демократической партии "Нұр-Отан" (2006-2007)

Учитель истории и права Многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, г. Алматы (2007-2008)

Заместитель проректора по учебно-воспитательной работе, Председатель молодежной администрации Казахского Национального аграрного университета (2010-2011)

Декан по работе со студентами Международной Академии Бизнеса (2011)

Главный ученый секретарь Казахского государственного женского педагогического университета (2011-2012)

Старший менеджер Департамента образовательной политики и программ АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" (2012-2014)

Заместитель директора Департамента по образовательной политики и программ Назарбаев Интеллектуальных школ АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" (2014-2017)

Директор Департамента по развитию АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" (2017-01.2021)

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (14.01.2021-19.01.2023), Член депутатской группы "Жаңа Қазақстан" (02.2022-19.01.2023)

Депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО "Партия "AMANAT" (с 28.03.2023)