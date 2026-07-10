В Казахстане назвали автодороги, где введут контроль средней скорости
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С 10 июля 2026 года в Казахстане расширяется система контроля средней скорости движения на автомобильных дорогах.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, новый режим контроля начнет действовать еще на пяти участках общей протяженностью 525 километров.
Под систему попадут следующие направления:
- Актобе – Кандыагаш;
- Алматы – Хоргос;
- Кокшетау – Петропавловск;
- дополнительные участки дорог Астана – Темиртау;
- Астана – Щучинск.
Ранее, с марта 2025 года, контроль средней скорости уже работал на восьми платных участках республиканских трасс общей протяженностью около 2 тысяч километров.
В МВД отмечают, что система направлена не на увеличение количества штрафов, а на повышение безопасности на дорогах. Контроль средней скорости помогает снизить число опасных маневров, резких ускорений и торможений, а также способствует более ответственному поведению водителей.
В ведомстве напомнили, что превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.
Также рассматривается возможность поэтапного подключения к системе еще 14 платных участков дорог общей протяженностью около 2,5 тысячи километров.
Ранее сообщалось, что на трассах в Капшагай и Боровое установят новые "умные" камеры.
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