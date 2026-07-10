В Казахстане назвали автодороги, где введут контроль средней скорости

С 10 июля 2026 года в Казахстане расширяется система контроля средней скорости движения на автомобильных дорогах.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, новый режим контроля начнет действовать еще на пяти участках общей протяженностью 525 километров.

Под систему попадут следующие направления:

Актобе – Кандыагаш;

Алматы – Хоргос;

Кокшетау – Петропавловск;

дополнительные участки дорог Астана – Темиртау;

Астана – Щучинск.

Ранее, с марта 2025 года, контроль средней скорости уже работал на восьми платных участках республиканских трасс общей протяженностью около 2 тысяч километров.

В МВД отмечают, что система направлена не на увеличение количества штрафов, а на повышение безопасности на дорогах. Контроль средней скорости помогает снизить число опасных маневров, резких ускорений и торможений, а также способствует более ответственному поведению водителей.

В ведомстве напомнили, что превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Также рассматривается возможность поэтапного подключения к системе еще 14 платных участков дорог общей протяженностью около 2,5 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что на трассах в Капшагай и Боровое установят новые "умные" камеры.

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