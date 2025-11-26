В системе здравоохранения Казахстана сохраняется дефицит медицинских кадров. Статистика по дефициту врачебных кадров составляет около 4 тысяч врачей, сообщил на заседании Мажилиса первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев, передает BAQ.KZ.

"Статистика по дефициту врачебных кадров на сегодняшний день это около 4 тысяч врачей и порядка 5 тысяч средних медицинских работников. Также хотелось бы отметить у нас имеет место отток медицинских кадров в целом из системы здравоохранения в зарубежные страны. Только за последние 5 лет порядка 2,5 тыс. медицинских работников выехали из Казахстана для работы в другие страны", - сказал вице-министр.

Ранее сообщалось, что казахстанские врачи будут получать бонусы за раннее выявление болезней.