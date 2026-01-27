Привлечение международных туристов и законодательная поддержка станут основой исполнения поручения Президента по удвоению темпов развития отрасли. Об итогах работы и планах по реализации крупных инвестпроектов на заседании Правительства доложил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.

По его словам, наблюдается устойчивый рост ключевых показателей: количество туристов в местах размещения увеличилось на 12%, превысив 10 млн человек. В глобальном индексе Всемирного экономического форума Казахстан улучшил свои позиции, поднявшись с 66 на 52 место. Поставлена цель войти в ТОП-50 стран.

"Ведется активная работа по привлечению капитала. По итогам 2025 года объем инвестиций в отрасль вырос на 32% и составил 1,2 трлн тенге. На стадии реализации находятся 328 проектов, включая строительство комплексов Hilton, Mandarin Oriental, курорта "Ой-Карагай" и сети Keruen Inn. Это позволит создать порядка 10 тыс. постоянных рабочих мест",— сообщил министр.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что развитие туризма одно из приоритетных направлений социально экономического развития города.