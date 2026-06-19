В Казахстане обсуждают выход на пенсию после 40 лет трудового стажа
Предложение сенатора рассматривается в рамках подготовки новой пенсионной реформы
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В Казахстане обсуждают новые подходы к пенсионной системе, включая возможность выхода на пенсию после 40 лет трудового стажа. Этот вопрос рассматривается рабочей группой при Министерстве труда и социальной защиты населения, передает BAQ.kz.
Одно из самых заметных предложений внес депутат Сената Амангельды Нугманов. Он предлагает учитывать 40-летний трудовой стаж как одно из условий для выхода на пенсию. Для работников бюджетной сферы, которые уже отработали такой срок, также предлагается предусмотреть более гибкий подход к определению пенсионного возраста.
На обсуждении находятся и другие варианты реформы. Так, Государственный фонд социального страхования предлагает ввести социальную пенсионную выплату, размер которой будет зависеть от стажа работы и уровня доходов человека.
Еще одну модель представил Единый накопительный пенсионный фонд. Согласно предложению, 4% обязательных пенсионных взносов работодателя будут поступать на личный пенсионный счет работника, а 1% – направляться в общий страховой фонд. Предполагается, что это позволит обеспечить более стабильные выплаты пенсионерам на протяжении всей жизни.
В Министерстве труда подчеркивают, что ни одно из предложений пока не принято. Все инициативы находятся на стадии обсуждения и будут дополнительно оцениваться с точки зрения финансовой устойчивости и социальной эффективности.
По словам директора Департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН Данары Кайроллы, главная задача – создать устойчивую пенсионную систему, которая сможет гарантировать гражданам достойный уровень жизни после выхода на пенсию.
В ведомстве также напомнили, что с 1 января 2026 года базовая и солидарная пенсии были повышены на 10%. Кроме того, максимальный размер базовой пенсии увеличен до 118% прожиточного минимума, а в 2027 году этот показатель планируется довести до 120%.
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