В Казахстане объяснили причины задержки запуска вагонов Stadler, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр транспорта Дамир Кожахметов.

По его словам, вагоны Stadler уже доставлены в страну, однако их запуск откладывается из-за необходимости устранения технических замечаний. После этого они будут введены в эксплуатацию.

«В настоящее время вагоны Stadler прошли испытания в пилотном режиме. Со стороны оператора был выявлен ряд технических замечаний и вопросов. Компания Stadler взяла на себя обязательства по их устранению. В течение ближайшего месяца мы планируем завершить приемку и запустить их на маршруты», - заявил Дамир Кожахметов.

Таким образом, после устранения выявленных недостатков новые вагоны планируется вывести на линии уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что первые вагоны швейцарской компании Stadler могут выйти на маршруты уже в апреле. Ожидалось, что они постепенно заменят составы «Тальго».

Новые вагоны Stadler появятся на четырех железнодорожных маршрутах в Казахстане. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев уточнял, что казахстанцы смогут увидеть первые современные вагоны уже к концу 2025 года. Это самые просторные купе среди существующих мировых стандартов, что значительно повысит комфорт пассажиров.

Однако только обновлением подвижного состава проблему в отрасли решить невозможно. Необходим комплексный подход, включающий модернизацию путей и станций, повышение уровня цифровизации и автоматизации процессов, улучшение условий труда для железнодорожников, а также системную подготовку новых кадров.

Цифровые заводы и локализация: машиностроение Казахстана в эпоху технологий

Токаеву представили первый казахстанский пассажирский вагон Stadler