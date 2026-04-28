В Казахстане объяснили задержку запуска вагонов Stadler
В Минтрансе объяснили, что вагоны Stadler уже доставлены, но запуск задержан из-за технических замечаний.
В Казахстане объяснили причины задержки запуска вагонов Stadler, передает корреспондент BAQ.KZ.
Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр транспорта Дамир Кожахметов.
По его словам, вагоны Stadler уже доставлены в страну, однако их запуск откладывается из-за необходимости устранения технических замечаний. После этого они будут введены в эксплуатацию.
«В настоящее время вагоны Stadler прошли испытания в пилотном режиме. Со стороны оператора был выявлен ряд технических замечаний и вопросов. Компания Stadler взяла на себя обязательства по их устранению. В течение ближайшего месяца мы планируем завершить приемку и запустить их на маршруты», - заявил Дамир Кожахметов.
Таким образом, после устранения выявленных недостатков новые вагоны планируется вывести на линии уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что первые вагоны швейцарской компании Stadler могут выйти на маршруты уже в апреле. Ожидалось, что они постепенно заменят составы «Тальго».
Новые вагоны Stadler появятся на четырех железнодорожных маршрутах в Казахстане. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев уточнял, что казахстанцы смогут увидеть первые современные вагоны уже к концу 2025 года. Это самые просторные купе среди существующих мировых стандартов, что значительно повысит комфорт пассажиров.
Однако только обновлением подвижного состава проблему в отрасли решить невозможно. Необходим комплексный подход, включающий модернизацию путей и станций, повышение уровня цифровизации и автоматизации процессов, улучшение условий труда для железнодорожников, а также системную подготовку новых кадров.
