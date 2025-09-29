В ближайшие годы в Казахстане появится более 20 гостиниц международных сетей. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы, подчеркнув, что развитие гостиничной инфраструктуры и привлечение инвесторов станет ключевым фактором для повышения конкуренции и доступности отдыха, передаёт BAQ.KZ.

По словам Даниеля Сержанулы, в последние годы количество мест размещения в стране увеличивается высокими темпами. Если 3–4 года назад их было около 3000, то сегодня — уже 4442. За полгода рост составил 7%, а за год — свыше 10%.

"Есть поручение Президента поддерживать целенаправленное развитие гостиниц по франшизе — 3–4 звезды. По итогам переговоров с международными гостиничными сетями, в ближайшие годы в Казахстане ещё более 20 таких объектов будет открыто", — добавил он.

Помимо этого, государство стимулирует развитие малых гостиниц через фонд "Даму". По данным ведомства, ежегодно реализуется свыше 200 таких проектов.

"Строительство гостиниц и средств размещения становится популярным видом бизнеса в стране. Особое внимание уделяется и транспортной составляющей. Около 30% туристического продукта приходится на автобусные перевозки. Однако парк автобусов изношен, поэтому принято решение стимулировать лизинг туристических автобусов с приоритетом для отечественного производства", — рассказал спикер.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области реализуется крупный туристический проект — строительство горнолыжного курорта в горах Каскасу. Его стоимость оценивается в 46 млрд тенге, завершение работ запланировано к 2029 году.