В Казахстане откроют лаборатории физического искусственного интеллекта совместно с Nvidia
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В Казахстане планируют открыть специализированные лаборатории физического искусственного интеллекта совместно с международной технологической компанией Nvidia. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.
По словам министра, Казахстан расширяет сотрудничество с крупнейшими мировыми технологическими компаниями в сфере искусственного интеллекта.
– Мы начали специальные совместные проекты с Nvidia, Huawei, Google и Lenovo. Сейчас вместе с Nvidia планируем открыть в Казахстане лаборатории физического искусственного интеллекта, – сообщил Саясат Нурбек.
Как искусственный интеллект внедряют в университетах
Министр отметил, что развитие искусственного интеллекта стало одним из приоритетных направлений высшего образования.
В рамках программы AI-Sana студенты казахстанских вузов проходят обучение технологиям ИИ и разрабатывают собственные цифровые решения.
Ранее стало известно, что в Казахстане изменили систему оценки успеваемости студентов: как теперь рассчитывают GPA.
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