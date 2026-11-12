В Казахстане откроют лаборатории физического искусственного интеллекта совместно с Nvidia

В Казахстане планируют открыть специализированные лаборатории физического искусственного интеллекта совместно с международной технологической компанией Nvidia. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

По словам министра, Казахстан расширяет сотрудничество с крупнейшими мировыми технологическими компаниями в сфере искусственного интеллекта.

– Мы начали специальные совместные проекты с Nvidia, Huawei, Google и Lenovo. Сейчас вместе с Nvidia планируем открыть в Казахстане лаборатории физического искусственного интеллекта, – сообщил Саясат Нурбек.

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Министр отметил, что развитие искусственного интеллекта стало одним из приоритетных направлений высшего образования.

В рамках программы AI-Sana студенты казахстанских вузов проходят обучение технологиям ИИ и разрабатывают собственные цифровые решения.

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